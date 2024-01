Van Bronckhorst krijgt nul op het rekest: ‘Dat ga ik niet doen’

Giovanni van Bronckhorst staat op het punt om door Besiktas aangesteld te worden als nieuwe hoofdtrainer, maar het is nog altijd de vraag wie hij meeneemt als assistent. De voormalig voetballer van onder meer FC Barcelona, Rangers FC en het Nederlands elftal hoopte op Jean-Paul van Gastel als zijn rechterhand, maar NAC Breda wil zijn huidige hoofdtrainer niet laten gaan. Ook Leon Vlemmings wordt níét de assistent van Van Bronckhorst in Turkije. Vlemmings blijft FC Dordrecht trouw.

Vlemmings was in het verleden assistent en zelfs heel even interim-trainer bij Feyenoord, waarna hij na verschillende functies bij onder meer AEK Larnaca, Excelsior en Roda JC sinds de zomer van 2021 werkzaam is bij FC Dordrecht. Daar is hij in dienst als innovatiemanager en de ‘drijvende kracht’ achter Energiek Dordt, waarmee de club op sportief, financieel en maatschappelijk vlak aan de weg wil timmeren. Sportief gaat het FC Dordrecht dit seizoen in ieder geval voor de wind. Het haalde 33 punten uit de eerste twintig wedstrijden en staat daarmee vijfde in de Keuken Kampioen Divisie, op slechts zes punten achterstand van nummer twee Roda JC.

Vlemmings ziet voorlopig dus geen reden om te vertrekken uit Dordrecht. Ook het aanbod om bij Besiktas aan de slag te gaan als assistent van Van Bronckhorst legt hij naast zich neer. “Ik heb Van Bronckhorst laten weten dat ik dit niet gaat doen”, zegt Vlemmings tegen Rijnmond. “We zijn met het vijfjarenplan van Energiek Dordt een commitment en een opdracht bij FC Dordrecht aangegaan. We willen de club waardevoller maken. Dat is ook een gaaf project”, leest het. Van Bronckhorst moet zijn zoektocht dus vervolgen. Hij probeerde het in eerste instantie bij Van Gastel, met wie hij gedurende zijn periode als hoofdtrainer bij Feyenoord al samenwerkte. Maar NAC Breda wil Van Gasten, sinds 25 september jongstleden werkzaam in het Rat Verlegh Stadion, niet laten gaan.