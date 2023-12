'Van Bronckhorst mogelijk weer aan het werk: odd is 10/1'

De naam van Giovanni van Bronckhorst (48) is gevallen bij Swansea City. Hoewel er formeel nog geen lijntjes uitgezet zijn naar de Nederlandse oefenmeester, wordt zijn naam in het geruchtenciruit wel besproken bij de club uit Swansea.

Bij Walesonline worden de kandidaten in Engeland op een rijtje gezet en vergelijkt – geheel in stijl van het Verenigd Koninkrijk – de odds voor de nieuwe trainer van de nummer achttien van het Championship. Luke Williams (11/8), Alan Sheehan (5/2), Chris Davies (5/1) zijn de grootste kandidaten, gevolgd door Van Bronckhorst (10/1), Nathan Jones (10/1) en Steve Cooper (12/1).

Artikel gaat verder onder video

“Er is een kans dat Giovanni van Bronckhorst de volgende manager van Swansea City wordt, hoewel het onduidelijk is of hij in dit stadium een ​​realistische kanshebber is”, schrijft het medium over de Engelse betkantoren over de voormalig trainer van Feyenoord, Guangzhou R&F en Rangers.

De Welshe krant weet wel dat er in dit stadium vooralsnog formeel ‘geen contact is geweest’ met de Nederlandse coach, maar mogelijk is hij dus wel een optie is. “De Nederlander, die vrij is sinds zijn vertrek bij Rangers in november vorig jaar, wordt momenteel gekoerst op 10/1”, aldus het medium over de trainersrace bij Swansea City.