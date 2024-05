Ziggo Sport grijpt naast grote naam: ‘We hebben hem al zo vaak benaderd als analist’

Wytse van der Goot is sinds 2021 de vaste presentator van het voetbalpraatprogramma Rondo van Ziggo Sport. De presentator ontvangt regelmatig grote namen aan tafel van de talkshow, maar slaagde er nog niet in zijn droomkandidaat te strikken: Arjen Robben.

In gesprek met Voetbal International verklapt Van der Goot dat Ziggo Sport al meermaals verwoede pogingen deed om de oud-topvoetballer van onder andere PSV, Real Madrid en Bayern München te strikken. “Laat Robben zich alsjeblieft een keer melden… Die hebben we al zo vaak benaderd om eens bij Rondo of als analist langs te komen”, zegt de presentator.

Artikel gaat verder onder video

“Maar hij is daar niet in geïnteresseerd, net als Van Persie”, vervolgt Van der Goot, die zegt dat ook Ruud van Nistelrooij, Mark van Bommel, Frank Rijkaard nog op zijn verlanglijstje staan. “Aan de andere kant heb ik er ook wel respect voor. Dat je niet vanzelfsprekend analist wordt. Vooral bij Rijkaard vind ik dat zo mooi: die totale geestelijke onafhankelijkheid. Maar we hebben wel zoiets van: kom alsjeblieft een keer met Ruud Gullit en Marco van Basten aan één tafel zitten. Dat zou legendarisch zijn.”

Wesley Sneijder mag Van der Goot vanaf komend seizoen wel verwelkomen bij Ziggo Sport. De presentator is benieuwd hoe de wisselwerking zal zijn met Rafael van der Vaart, die nu al regelmatig aanschuift bij Rondo. “Ik ben heel benieuwd hoe het is als je Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart aan één tafel zet. Ik kan me niet herinneren dat ze samen hebben geanalyseerd. De running gag gaat dan natuurlijk zijn of ze nu wél samen kunnen analyseren”, doelt Van der Goot op de eeuwige discussie omtrent de twee oud-internationals in Oranje. “Die gasten gaan zo ver terug samen, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat zijn ook altijd twee boefjes geweest.”