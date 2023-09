Het houdt niet op voor Memphis: Oranje-ster mist Champions League-duel met Feyenoord

komt voorlopig niet in actie voor Atlético Madrid. De aanvaller maakte afgelopen zondag in de stadsderby tegen Real Madrid zijn eerste minuten sinds augustus, maar heeft een nieuwe spierblessure opgelopen. Dat vertelde Atlético-trainer Diego Simeone woensdagmiddag op de persconferentie. Het is nog niet bekend hoe lang Memphis aan de kant staat, maar het Champions League-duel met Feyenoord op woensdag 4 oktober moet hij sowieso aan zich voorbij laten gaan.

De nieuwe spierblessure is een hard gelag voor Atlético Madrid en Memphis. De aanvaller maakte begin dit kalenderjaar de overstap van FC Barcelona naar de Spaanse hoofdstad, maar wordt sindsdien geteisterd door blessures. Eind augustus raakte Memphis al geblesseerd aan zijn hamstring. Hij maakte drie dagen geleden in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid zijn rentree, maar is op de training in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Osasuna van donderdagavond opnieuw geblesseerd geraakt. De spierblessure houdt hem mogelijk weken aan de kant.

Bondscoach Ronald Koeman had Memphis al niet opgenomen in zijn voorselectie voor de interlands in oktober. Die lijkt hij door de nieuwe blessure sowieso uit zijn hoofd te kunnen zetten. Het Champions League-treffen met Feyenoord gaat eveneens aan hem voorbij. De Rotterdammers zijn op woensdag 4 oktober te gast in Madrid. Atlético kwam in de eerste groepswedstrijd tegen Lazio niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Feyenoord won met 2-0 van Celtic en zet bij een goed resultaat in het Wanda Metropolitano een goede stap richting Europese overwintering.

Ondanks zijn blessureleed was Memphis dit seizoen al twee keer trefzeker voor Atlético. Sinds zijn komst in januari kwam hij dertien keer in actie voor de ploeg uit Madrid, goed voor zes doelpunten.