Memphis Depay verzorgt kanonskogel tijdens voorbereiding tegen Manchester City

Memphis Depay heeft zich zondagmiddag laten gelden in het shirt van Atlético Madrid. De doelpuntenmachine van het Nederlands elftal zorgde met een prachtige doelpunt voor de openingstreffer in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Manchester City. De topclubs troffen elkaar in Seoul.

Depay zorgde in de 66e minuut met een harde knal voor de openingstreffer namens de ploeg van trainer Diego Simeone. Yannick Carrasco verdubbelde die voorsprong acht minuten later. Een aansluitingstreffer van Rúben Dias kwam te laat voor City, waar Nathan Aké de volledige wedstrijd op de bank bleef.