‘VAR-ergernis’ bij FC Twente: ‘Wat zullen die mierenneukers nu weer beslissen?’

De wedstrijd tussen FC Twente en Volendam was zondagmiddag met een 7-2 eindstand uiterst vermakelijk. Bij de rust stond het 5-2, waarmee je kunt stellen dat het een vlotte wedstrijd was. Maar niets was minder waar volgens FC Twente-watcher Leon ten Voorde, die zich in de eerste heeft geërgerd aan de vele ingrepen van VAR Edwin van de Graaf.

De doelpunten in Enschede vielen in ieder geval als rijpe appelen. “Het ging op een gegeven moment wel heel snel”, begint Ten Voorde in de Tubantia-podcast De Ballen Verstand. “Alhoewel die eerste helft helemaal niet snel ging. Want ik heb mij zo gestoord aan die VAR gisteren.”

Zo kreeg FC Twente na vijftien minuten spelen een strafschop, die op een gegeven moment werd teruggedraaid vanwege buitenspel. “Sem Steijn heeft daar vijf minuten gestaan en je zag de ergernis ook bij de spelers van FC Twente. Het is toch niet zo moeilijk om sneller tot die beslissing te komen? Bij elke goal die er viel stond scheidsrechter Lindhout nog te wachten voordat hij het signaal gaf dat het spel doorkon. Daar is de VAR toch niet voor bedoeld? Je haalt ook een heel stuk pure vreugde weg. Bij elke goal denk je: oeh, wat zal er wel niet gebeurd zijn. Wat zullen die mierenneukers in dat hokje ergens nu weer beslissen?”

Volgens Ten Voorde duurde het goedkeuren van de 2-2 van FC Twente ook heel lang. “Terwijl bij het eerste shot dat wij zagen in de herhaling, kon je al zien dat die verdediger van FC Volendam erachter stond. Dat het dus geen buitenspel was. Dan denk ik: wat doet Van de Graaf, de VAR van dienst, daar?”

De clubwatcher heeft dan ook geen goed woord over voor Van de Graaf. “Hij liet zich wel heel erg gelden en het duurde veel te lang. Of hij is niet capabel. Hier is voetbal niet voor bedoeld”, aldus Ten Voorde, die zich ook verbaasde over de geringe blessuretijd in de eerste helft. "Het gekke is: dan heeft de wedstrijd tien minuten stilgelegen in de eerste helft en dan krijg je vijf minuten blessuretijd. Maar goed, de VAR-ergernis was groot”, besluit hij.