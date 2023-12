‘Manchester United toont interesse in voormalig Mislintat-target bij Ajax‘

Ajax zocht afgelopen zomer naar een concurrent voor Brian Brobbey en haalde uiteindelijk Chuba Akpom en Georges Mikautadze voor veel geld naar Amsterdam, maar zij stonden zeker niet bovenaan het verlanglijstje van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Duitser had zijn pijlen in eerste instantie gericht op , maar de spits van VfB Stuttgart zag een transfer naar Ajax niet zitten. Guirassy scoort dit seizoen aan de lopende band in Duitsland en kan zich inmiddels ook verheugen op de interesse van Manchester United.

De centrumspits uit Guinee was in het afgelopen seizoen al goed voor veertien doelpunten in 29 officiële wedstrijden voor VfB Stuttgart, maar doet er in de huidige jaargang nog een paar schepjes bovenop. De Bundesliga is nog maar twaalf speelronden onderweg, maar Guirassy staat al op vijftien doelpunten. Dat hadden er nóg meer kunnen zijn, ware het niet dat hij twee competitieduels moest missen wegens een hamstringblessure. Scoren doet Guirassy zeker niet alleen tegen de ‘kleintjes’. Zo sloeg hij al toe tegen onder meer RB Leipzig en Borussia Dortmund.

De uitstekende prestaties van Guirassy bij VfB Stuttgart zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. De centrumspits werd vorig weekeinde al in verband gebracht met een overstap naar Atlético Madrid en nu schijnt ook Manchester United hem op het lijstje hebben staan. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk van Bild althans. Volgens Falk klopt het dat Manchester United is geïnteresseerd in de goaltjesdief. Guirassy heeft - zoals Fabrizio Romano een tijdje terug al onthulde - een clausule van ‘slechts’ 17,5 miljoen euro in zijn contract staan. Geïnteresseerde clubs zullen dus niet heel diep in de buidel moeten tasten om Guirassy los te weken bij VfB Stuttgart.

Of Manchester United komende winter al werk wil gaan maken van de komst van Guirassy, zal dan moeten blijken. De werkgever van Erik ten Hag telde afgelopen zomer nog 75 miljoen euro neer voor de komst van Rasmus Højlund. De Deen was vorig seizoen een sensatie bij Atalanta Bergamo, maar heeft in Engeland nog niet echt aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Højlund, zeven jaar jonger dan Guirassy, was vooralsnog vijf keer trefzeker voor Manchester United.