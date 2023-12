‘Bijzondere transfer geraakt mogelijk in stroomversnelling: United spreekt in Duitsland met Dortmund’

Manchester United wil in de winter dolgraag een nieuwe aanvaller toevoegen aan de selectie. Naast de naam van (VfB Stuttgart) wordt ook nadrukkelijk genoemd als versterking voor de werkgever van Erik ten Hag. De huidige vleugelspeler van Borussia Dortmund moet onderdeel worden van een ruil met . Manchester United stuurt vrijdag al een entourage naar Dortmund voor gesprekken over een mogelijke ruildeal.

Bild pakte donderdag al uit met de mogelijke terugkeer van Sancho naar Borussia Dortmund. De Engelsman verruilde de Duitse grootmacht in de zomer van 2021 nog voor een bedrag van 85 miljoen euro voor Manchester United. Sancho was in de jaren ervoor uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Bundesliga en men keek dan ook reikhalzend uit naar zijn rentree in Engeland, maar het huwelijk met Manchester United is uitgelopen op een enorme teleurstelling. De aanvaller komt er na zijn aanvaring met Ten Hag in augustus niet meer aan te pas. Wat heet: zijn laatste minuten dateren van 26 augustus op bezoek bij Nottingham Forrest.

Sancho weigert nog altijd door het stof te gaan, waardoor Ten Hag heeft besloten om helemaal geen beroep meer op hem te doen. De vleugelflitser wordt al tijden in verband gebracht met een vertrek in de winter en nu behoort een terugkeer bij Borussia Dortmund dus serieus tot de mogelijkheden. Daarbij is mogelijk een belangrijke rol weggelegd voor Malen. Laatstgenoemde staat op het verlanglijstje van Manchester United. Wil de werkgever van Ten Hag de aanvaller overnemen van Borussia Dortmund, dan moet het dertig miljoen euro betalen. Dat meldt Christian Falk van Bild althans. Een andere optie is een ruil tussen Malen en Sancho.

Daarover gaan Manchester United en Borussia Dortmund vrijdag in Duitsland in gesprek, schrijft Falk op X. Malen was in het afgelopen seizoen met tien doelpunten en acht assists in 35 wedstrijden in alle competities een belangrijke kracht in het elftal van Die Borussen en was in de huidige jaargang ook al vier keer trefzeker, maar is naar verluidt niet tevreden over de positie waarop hij wordt ingezet. De Oranje-international speelt voornamelijk als rechtsbuiten. Malen heeft in Dortmund nog een contract tot medio 2026, vandaar dat de club een serieus bedrag voor hem wil ontvangen. Maar een ruildeal - waarbij Sancho de omgekeerde weg bewandelt - valt dus niet uit te sluiten.

De onderhandelingen tussen Manchester United en Borussia Dortmund betekenen mogelijk goed nieuws voor PSV. Simon Cziommer onthulde afgelopen weekeinde dat de huidige nummer vijf van de Bundesliga het oog heeft laten vallen op Johan Bakayoko en de komst van de Belgische vleugelspeler een optie kan worden als bijvoorbeeld Malen daadwerkelijk vertrekt. Bakayoko is bezig aan een geweldig seizoen. Hij verzorgde al dertien assists. Bakayoko kon afgelopen zomer nog naar de Premier League, maar bleef PSV trouw.