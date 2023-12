'Ten Hag kan overbodige Sancho ruilen voor Oranje-klant'

Erik ten Hag krijgt mogelijk de beschikking over (24). De Nederlandse aanvaller wil vertrekken bij Borussia Dortmund, waardoor hij mogelijk betrokken wordt met een ruildeal met de bij Manchester United overbodige .

Met dat nieuws pakt BILD donderdagochtend uit. Sancho is in Manchester persona non-grata na zijn aanvaring met Ten Hag. Omdat de buitenspeler weigert om door het stof te gaan, is hij volledig verbannen door de Nederlandse coach. Verschillende clubs willen hem desondanks graag inlijven, van wie naast onder meer FC Barcelona en Juventus ook Borussia Dortmund een is.

Omdat Malen graag wil verkassen omdat hij niet tevreden is met een rol als rechtsbuiten, maar nog wel een doorlopend contract heeft, lijkt een ruildeal voor alle opties bespreekbaar. Sancho krijgt weer uitzicht op speeltijd, terwijl Malen – die van spelersmakelaar wisselde om een transfer te maken – nieuw perspectief krijgt op Old Trafford.

Malen maakte dit seizoen in 19 officiële wedstrijden vijf doelpunten en gaf twee assists. De Nederlander maakte in 2021 de overstap naar de Duitse topclub, bij wie hij pas dit seizoen écht doorgebroken is. Of een van beide clubs nog moet bijbetalen, de transferwaarde van Sancho was tot zijn breuk veel hoger dan die van Malen, is niet duidelijk.