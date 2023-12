Simon Cziommer maakt melding van interesse Borussia Dortmund in sterspeler PSV

staat ‘zeker op het lijstje’ bij Borussia Dortmund, zo beweert Simon Cziommer. De aanvaller van PSV, die in de slotfase van de zomerse transfermarkt ook al met onder meer Paris Saint-Germain en Burnley in verband werd gebracht, zou in beeld komen als Dortmund andere dure spelers verkoopt.

Er wordt bijvoorbeeld gespeculeerd over een vertrek van Donyell Malen, die onlangs is overgestapt naar makelaarskantoor SEG. Malen baarde vorige maand opzien door op Instagram een comment te liken waarin een supporter opriep tot het ontslag van trainer Edin Terzic, nadat Malen was gepasseerd voor het gewonnen Champions League-duel met Newcastle United

Mocht Malen inderdaad een andere club vinden, dan zou Bakayoko volgens Cziommer in beeld kunnen komen. “Malen deed het goed, vooral vorig jaar. Maar Dortmund is een beetje aan het vernieuwen, kijkt verder en wil kwaliteitsspelers erbij halen. Met het vertrek van Malen kun je ruimte maken voor bijvoorbeeld Bakayoko van PSV. Als de club ruimte moet maken in de salarishuishouding, dan moet ook een dure speler gaan.”

Cziommer, analist van Viaplay en voormalig speler van onder meer Schalke 04 in Duitsland, zegt niet hoe hij aan zijn informatie komt. Maar: “Hij staat zeker op het lijstje bij Dortmund”, beweert hij bij Viaplay over Bakayoko, die zondag met een assist op de 0-1 van grote waarde was bij de overwinning van PSV op Feyenoord (1-2).