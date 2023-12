Van Nistelrooij komt met mooi verhaal over Xavi Simons: 'Geweldig, dat tekent hem'

Ruud van Nistelrooij is enorm onder de indruk van de ontwikkeling die doormaakt. De aanvaller maakte deze zomer de overstap van Eindhoven, via Parijs, naar Leipzig, waar hij ook een uitstekend eerste half jaar doormaakt. Zijn oude is daar niet over verbaasd, integendeel zelfs.

“Ik zeg altijd tegen Xavi dat hij ooit speler van Real Madrid wordt. Maar daar moet hij wel aan wennen, haha”, glimlachte Van Nistelrooij bij Voetbal International omdat hij een opleiding heeft gevolgd bij FC Barcelona. “Ik denk dat het zijn... Hoe zeg je dat? Dat zijn destiny daar is. Op dit moment spelen bij Real de grootste talenten ter wereld. Bellingham, Rodrygo, Vinícius, Camavinga, Tchouaméni. Daar komt misschien Mbappé nog bij. Daar hoort Xavi ook gewoon tussen.”

Vanaf de eerste ontmoeting was de oud-trainer van PSV onder de indruk van het toptalent. “Ik had een presentatie gemaakt met videobeelden. Met beelden van hem bij Oranje Onder-19, Youth League bij PSG en van een aantal momenten dat hij in het eerste minuten maakte. Van de vier teamfuncties had ik clipjes gemaakt van zijn in mijn ogen sterke punten en verbeterpunten. Hij zat er geboeid naar te kijken, kwam dichter naar het beeldscherm en analyseerde de beelden en mijn bevindingen mee. Vaak was hij het met me eens, maar een aantal keren ook niet. Was hij kritisch op mij. Ik vond het een geweldige eerste ontmoeting.”

Dat mondde uit in een fijne samenwerking bij PSV. “Ik ben vooral trots op hoe Xavi op deze jonge leeftijd het vak al beleeft. Ik herinner me ook momenten dat hij gewoon bij mij het kantoor binnenliep en dat hij over zaken begon binnen het team. (…) Ik denk dat er maar drie momenten in het seizoen waren dat ik hem heel even bij me had. Dat ik hem heel even moest aanspreken. Maar dat pikt hij dan ook direct goed op. Dan ben je gewoon bezig met een hele mooie samenwerking”, vond Van Nistelrooij, die ook na zijn vertrek bij PSV snel contact had met Xavi Simons. “Toen ik vertrok was Xavi een van de eersten om me te bedanken. Dat was geweldig en dat tekent hem.”