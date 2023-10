Xavi Simons brengt publiek in vervoering met heerlijke actie op het middenveld

heeft andermaal zijn waarde bewezen voor RB Leipzig. De twintigjarige Nederlander leverde zaterdagavond met twee assists een belangrijke bijdrage aan de 6-0 overwinning op 1. FC Köln.

In de vijftiende minuut opende Timo Werner de score uit een strafschop, waarna Leipzig in de slotfase van de eerste helft uitliep naar een 4-0 voorsprong. Simons stelde voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda met een steekpass in staat om de 2-0 te maken; David Raum tilde de marge naar drie. Een individuele actie van Simons op het middenveld, waar hij drie spelers zijn hielen liet zien, leidde de 4-0 van Openda in.

Simons, die woensdag in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado al goed was voor een doelpunt en een assist, werd tegen Köln gewisseld in de 63ste minuut. Twee minuten voor tijd maakte Benjamin Sesko er 5-0 van en dankzij Christoph Baumgartner werd het zelfs nog 6-0. Leipzig heeft twintig punten uit negen wedstrijden en staat daarmee op de vierde plaats.