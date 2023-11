Toekomst Xavi Simons lijkt duidelijk: 'Het is waarschijnlijk dat...'

Volgens het Duitse Sport Bild is het 'waarschijnlijk' dat ook volgend seizoen in het shirt van RB Leipzig te bewonderen zal zijn. De twintigjarige Nederlander wordt dit seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain en maakt namens de Duitsers in zijn eerste maanden een geweldige indruk in de Bundesliga en de Champions League. Het Duitse medium weet meer over de plannen die PSG met de oud-speler van PSV heeft.

PSV hoopte Simons afgelopen zomer te kunnen verleiden om in Eindhoven te blijven, maar zag de jonge international uiteindelijk tóch kiezen voor een terugkeer naar Parijs. Bij de Franse topclub is dit seizoen echter geen plaats voor hem, waardoor hij op huurbasis naar de Bundesliga trok. Namens Leipzig is hij uitstekend op dreef: in elf competitiewedstrijden leverde Simons liefst zeven assists af en was hij zelf bovendien al vier keer trefzeker. Bovendien was het in de Champions League ook al twee keer raak en leverde hij in het miljardenbal eveneens een assist.

Desondanks lijkt Simons ook in het seizoen 2024-25 niet op een belangrijke rol bij PSG te hoeven rekenen. De Parijse club zou in hem een optie voor de rechtsbuitenpositie zien, maar daar heeft hij Frans international Ousmane Dembélé voor zich. De kans is volgens Sport Bild dan ook groot dat PSG akkoord zou gaan met een tweede jaar op huurbasis in Leipzig, waar Simons gegarandeerd is van speeltijd op een hoog niveau.

Na het tweede seizoen zal PSG dan gaan beoordelen of de Nederlander klaar is om een gooi te doen naar een basisplaats in het Parc des Princes. Is dat niet het geval, dan zou de club overwegen hem met flinke winst door te verkopen. Door een clausule in zijn PSV-contract hoefden de Parijzenaars afgelopen zomer slechts een bedrag van om en nabij de zes miljoen euro voor de oud-speler van FC Barcelona neer te tellen. Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt Simons inmiddels een transferwaarde van boven de 25 miljoen euro, een bedrag dat gezien zijn ontwikkeling vermoedelijk alleen nog maar verder zal toenemen. Het contract van Simons bij PSG loopt nog tot medio 2027.