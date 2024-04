Algemeen Dagblad neemt elf spelers van dezelfde club op in uniek elftal van de week

Het Algemeen Dagblad heeft in het elftal van de week gekozen voor een ploeg die volledig bestaat uit enkel spelers van PSV. De Eindhovenaren wisten donderdagavond te imponeren op bezoek bij SC Heerenveen (0-8 winst) en krijgen daarvoor massaal een beloning.

In de papieren krant van het Algemeen Dagblad, maar ook van het Eindhovens Dagblad, is maandagochtend te zien dat het elftal van de week (speelronde 31) volledig bestaat uit spelers van PSV. Zo is doelman Walter Benítez opgenomen in de beste ploeg van deze speelronde, maar ook aanvallers Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Malik Tillman.

Het betekent dat spelers van Feyenoord en AZ - twee clubs die in de afgelopen speelronde een lastige uitwedstrijd wisten te winnen - niet zijn opgenomen in het elftal van de week. De selectie bestaat volledig uit PSV'ers en drie steunpilaren uit de ploeg van Peter Bosz kunnen op het hoogste cijfer rekenen. Joey Veerman, Jerdy Schouten en Tillman kregen allemaal een acht voor het optreden in en tegen Heerenveen.

Bekijk hieronder het elftal van de week van het Algemeen Dagblad!