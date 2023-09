Simons toont waarde voor RB Leipzig; Malen belangrijk bij Borussia Dortmund

Xavi Simons heeft zaterdagmiddag maar weer eens zijn waarde voor RB Leipzig bewezen. De ex-PSV'er was in de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg goed voor een doelpunt en een assist. Uiteindelijk won Leipzig met 3-0 en nadert de club koplopers Bayer Leverkusen en Bayern München tot op een punt.

Leipzig was na een half uur spelen eigenlijk al klaar met Augsburg. Op dat moment stond de thuisploeg namelijk al op een riante 3-0 voorsprong. Na zeven minuten spelen opende Simons de score op aangeven van ex-Vitessenaar Loïs Openda. Vier minuten later waren de rollen precies omgedraaid. Dit keer was Openda de maker van het doelpunt en fungeerde Simons al aangever. David Raum bepaalde de ruststand nog binnen het half uur op 3-0.

In de tweede helft deed Leipzig het een stuk rustiger aan en leken de spelers in het achterhoofd al bezig met het duel met Young Boys van dinsdag in de Champions League. Augsburg bracht met de Nederlandse verdediger Jeffrey Gouweleeuw wat meer defensieve zekerheid. Simons werd op zijn beurt in de 77e minuut naar de kant gehaald. Openda was op dat moment al gewisseld. Aan de 3-0 tussenstand werd niets meer veranderd.

Freiburg - Borussia Dortmund 2-4

Borussia Dortmund kwam op bezoek bij Freiburg al vroeg op voorsprong via Mats Hummels. Dat leek ook de ruststand te worden, maar na een knotsgekke blessuretijd stond de gastheer ineens met 2-1 voor. Lucas Holer (45+3) en Nicolas Hofler (45+6) waren verantwoordelijk voor de doelpunten. Na de thee draaide Dortmund het toch om. Donyell Malen verzorgde de gelijkmaker en na een rode kaart voor Hofler maakte Hummels in de slotfase ook nog de 2-3. Marco Reus bepaalde de eindstand op 2-4.

Overige uitslagen

1. FC Köln - Hoffenheim 1-3

Mainz - VfB Stuttgart 1-3

VfL Wolfsburg - Union Berlin 2-1