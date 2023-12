Xavi Simons stormt top-100 beste spelers ter wereld binnen

behoort volgens The Guardian tot de honderd beste spelers van 2023. De Britse kwaliteitskrant heeft de eerste zestig namen van de jaarlijkse lijst bekendgemaakt. De namen van onder anderen Virgil van Dijk, , Denzel Dumfries en Santiago Giménez zijn ook in de lijst terug te vinden.

Simons brak afgelopen seizoen in dienst van PSV door in het profvoetbal en trok de ingezette lijn na de winterstop door. In de zomer stapte de middenvelder via Paris Saint-Germain over naar RB Leipzig, waar hij de voorbije maanden de nodige indruk maakte. The Guardian zet Simons op plek 66 van de beste spelers van het kalenderjaar.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee staat Simons een paar plekken hoger dan Frenkie de Jong (69), die de afgelopen jaren bijna altijd werd opgenomen in de top-100. Virgil van Dijk (44) is de tot nu toe hoogst genoteerde Oranje-international. Dumfries (97) heeft de lijst eveneens gehaald.

Giménez is de enige Eredivisie-speler die in de lijst staat. De Feyenoord-spits was met name de afgelopen maanden op schot. Daarnaast maakte hij naam voor zichzelf door Mexico naar de Gold Cup-winst te schieten.