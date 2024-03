Janssen klaar met kritiek op Xavi Simons: 'Daarom wil ik nooit meer in Nederland spelen'

heeft gereageerd op de kritiek die heeft gekregen bij het Nederlands elftal. Janssen is momenteel actief voor Royal Antwerp FC in België. In een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws (HLN) heeft de 29-jarige speler een boekje opengedaan wat betreft kritiek op Nederlands elftal-spelers.

Reagerend op een vraag over Simons reageert Janssen vol met afschuw. “Ik vind het verschrikkelijk. De manier waarop in Nederland-spelers door de media respectloos worden behandeld, is een van de redenen waarom ik niet meer terug wil naar Nederland om er te voetballen. Je vindt er geen normale nabespreking meer.”

“Het irriteert me dat je in Nederland niet op een beschaafde manier een wedstrijd of een speler kunt analyseren. Ik meen dat echt. Waarom is dat nodig? België is wat dat betreft veel respectvoller”, legt de voormalig AZ-spits uit tegenover het medium. Janssen vertelt dat hij samen met Simons heeft gespeeld, en legt uit dat analisten flinke uitspraken doen om zo kijkers te winnen.

“Het is comedy capers geworden, toch? Die gasten op tv spreken op een grove manier over spelers, enkel om kijkers te winnen. Ik heb met Xavi Simons een WK gespeeld, da’s gewoon een goeie jongen en een goeie voetballer. In Duitsland bij Leipzig speelt hij de pannen van het dak, op Real Madrid was hij héél erg goed. Dan heeft ie een slechte wedstrijd met Nederland en wordt ie meteen helemaal afgezeikt”, besluit Janssen.