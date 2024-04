Mogelijke opvolger van Arne Slot wordt gevraagd naar interesse Feyenoord: 'Ik heb geen spijt'

Rogier Meijer heeft geen spijt van zijn recente contractverlenging bij NEC. De trainer werd deze week in verband gebracht met Feyenoord, maar staat nog altijd achter zijn keuze om zijn verbintenis in De Goffert te verlengen.

Op 12 april maakte NEC bekend dat het aflopende contract van Meijer is verlengd tot medio 2025. Hij gaat daarmee in principe zijn zesde jaar in als trainer bij de Nijmeegse club. Eerder deze week meldde het Algemeen Dagblad echter dat de huidige staf van Feyenoord een hoge pet op heeft van Meijer. Arne Slot en consorten zouden Meijer zien als 'een van de meest tactisch geschoolde trainers in de Eredivisie'.

Artikel gaat verder onder video

Nu Feyenoord op zoek moet gaan naar een opvolger van Slot, die op weg is naar Liverpool, is het interessant om te weten dat Meijer wordt gewaardeerd in Rotterdam. Na de 0-3 nederlaag tegen AZ van zondagmiddag krijgt Meijer van ESPN de vraag of hij spijt heeft van zijn contractverlenging, nu hij in verband wordt gebracht met Feyenoord.

“Nee”, luidt het duidelijke antwoord van Meijer, die verder de lippen stijf op elkaar houdt. “Voor de rest kan ik er ook niks over zeggen, want ik heb er zelf niks mee te maken. Alles wat je daarover zegt is al te veel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez waarschuwt Ajax, PSV en Feyenoord voor Philippe Sandler

Kenneth Perez waarschuwt voor Philippe Sandler: "Hij heeft bepaalde arrogantie… Hij heeft een bepaald gemakzucht. Hij voelt zich een beetje als Virgil van Dijk."