Flashscore Team van de Week: Uitverkiezing voor verdediger met zeven tegentreffers

Etienne Vaessen (RKC Waalwijk) 8.5

De doelman van RKC Waalwijk verrichtte tijdens het 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle maar liefst tien reddingen voor zijn club en zorgde ervoor dat de veilige vijftiende plaats in handen bleef van de Brabanders.

Youri Regeer (FC Twente) 8.2

De eerste van drie FC Twente-spelers in het team van de week. De Tukkers wonnen in eigen huis met 7-2 van FC Volendam en behielden daardoor de belangrijke derde plaats. Regeer was verantwoordelijk voor de vierde Twentse treffer en blonk uit in zijn persoonlijke duels.

Damon Mirani (FC Volendam) 8.1

Artikel gaat verder onder video

Aan de kant van Volendam was Mirani de grote man. Hij zette de Volendammers in de beginfase tot tweemaal toe op voorsprong, maar kon een zware nederlaag niet voorkomen. De doorgaans centrale verdediger speelde in Enschede als middenvelder en was naast zijn doelpunten ook sterk in de duels.

Robin Pröpper (FC Twente) 7.9

De aanvoerder van Twente maakte tegen Volendam zijn derde treffer van het seizoen en was met 94% passnauwkeurigheid een van de betere op het veld.

Joey Veerman (PSV) 8.4

Veerman deed tegen Fortuna Sittard maar een helftje mee. Hij viel in bij een 1-0 achterstand en hielp zijn ploeg aan een punt door Jerdy Schouten te bedienen met een assist.

Sem Steijn (FC Twente) 9.3

Sem Steijn scoorde voor de derde wedstrijd op rij en wist tegen Volendam maar liefst drie keer doel te treffen. Daarmee komt zijn totaal dit seizoen op zeventien treffers, een formidabel aantal voor een middenvelder.

© Imago

Lance Duijvestijn (Excelsior) 8.7

Excelsior greep de laatste strohalm door met maar liefst 4-0 te winnen van Heracles Almelo. Duijvestein was bij drie van de vier treffers de aangever en zijn plek in het team van de week is dus meer dan verdiend.

Marco van Ginkel (Vitesse) 8.3

Vitesse daalt na dit seizoen een niveautje af. De Arnhemmers wonnen op bezoek bij sc Heerenveen nog wel hun zesde wedstrijd van het seizoen. Aanvoerder en clubicoon Van Ginkel maakte twee treffers voor Vitesse, dat met 3-1 won.

Couhaib Driouech (Excelsior) 10

Driouech keerde in stijl terug van een blessure. De begeerde vleugelspeler had aan een invalbeurt van een half uur genoeg voor twee doelpunten en een assist in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Heracles.

Steven Bergwijn (Ajax) 9.3

De aanvoerder van Ajax maakte voor het eerst sinds 14 augustus 2022 weer eens drie goals in een wedstrijd. In de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Almere City waren al zijn doelpunten wonderschoon. Een mooie combinatie met Brian Brobbey, een volley van randje zestien en een spectaculaire solo completeerde de hattrick.

Luka Ivanusec (Feyenoord) 8.3

Feyenoord hielp Ajax aan de vijfde plek door net als in de bekerfinale te winnen van NEC. Ivanusec was belangrijk met zijn passing en sterk in de duels. Hij was de aangever bij de openingstreffer van Calvin Stengs.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.