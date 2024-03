RTL7 zeer gefrustreerd: Xavi Simons weigert interviews met Nederlandse pers

heeft woensdagavond, na afloop van het Champions League-duel tussen Real Madrid en RB Leipzig (2-1 winst voor Real na twee wedstrijden), een interview tegenover RTL7 geweigerd. Volgens presentator Marcel Maijer wilde de middenvelder annex aanvaller de Nederlandse pers niet te woord staan in de mixed zone. Dit zorgt voor verbazing alom in de studio van de zender.

Leipzig speelde weliswaar knap gelijk in Santiago Bernabéu, maar moest door een eerdere nederlaag alsnog het miljardenbal verlaten. De frustratie was groot bij Simons. “We hebben ook uiteraard gevraagd of we Simons mochten interviewen. Die heeft dat geweigerd, want hij wil niet met Nederlandse pers praten”, zegt Maijer, die de reden achter de weigering niet weet.

Theo Janssen en Jan Boskamp, aanwezig in de studio van RTL7, begrijpen hier weinig van. “Slecht, zwak. Als Nederlandse speler die ook bij het Nederlands elftal speelt, die in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, moet je altijd de Nederlandse pers te woord staan. Altijd”, is Janssen duidelijk. “Dus ik vind dit heel zwak, en ik vind ook dat de persvoorlichter bij Leipzig en de club moeten ingrijpen”, gaat de oud-prof verder.

“Het Nederlandse publiek, de voetballiefhebbers, hebben recht op zijn mening. En die moet hij gewoon geven. Hij moet boven mafkezen staan die zeggen: die is niet goed. Hij moet zeggen dat hij Simons is, Champions League speelt, en in de nationale ploeg speelt”, vult Boskamp aan. “Niet slim, ook niet van zijn club”, besluit Janssen.