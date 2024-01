Leverkusen doet Simons en Leipzig pijn in blessuretijd en blijft ongeslagen koploper van Duitsland

Koploper Bayer Leverkusen heeft zaterdag de Bundesliga-topper bij RB Leipzig met 2-3 gewonnen. opende tegen de ploeg van Jeremie Frimpong al vroeg de score, maar moest toezien hoe de koploper van de Bundesliga tot twee keer toe terugkwam van een achterstand en uiteindelijk in blessuretijd de volle buit meepakte.

Al na zeven minuten spelen brak Simons de ban. Hij werd aangespeeld op de rand van het overvolle vijandelijke strafschopgebied, de Oranje-international draaide vervolgens knap weg bij drie tegenstanders en schoot uit de draai raak met een laag schot in de rechterhoek. Het betekende alweer de vijfde competitietreffer van de man die vorig seizoen nog furore maakte in het shirt van PSV. Simons trof bovendien ook al twee keer doel in de Champions League.

De treffer van Simons betekende direct ook de ruststand in Leipzig. Kort na de hervatting was het echter alweer gelijk: een lage voorzet vanaf links kwam bij de tweede paal voor de voeten van Nathan Tella, die het lege doel niet miste: 1-1. Niet lang daarna deed een andere voormalig-Eredivisiespeler van zich spreken. De Belg Loïs Openda (ex-Vitesse) was het eindstation van een vlijmscherpe counter en zette Leipzig andermaal op voorsprong. Maar weer kwam de koploper op gelijke hoogte: centrale verdediger Jonathan Tah knikte uit een hoekschop de 2-2 tegen de touwen. Daar leek het vervolgens lang bij te gaan blijven, maar in blessuretijd besliste Piero Hincapié anders. De verdediger trof vlak na het verstrijken van de 90 minuten doel na een hoekschop en dompelde Leipzig daarmee in rouw.

Door de late overwinning blijft Leverkusen uiteraard koploper in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso is na negentien wedstrijden nog altijd zonder nederlaag (veertien overwinningen, vier gelijke spelen) en heeft nu zeven punten voorsprong op naaste belager Bayern München. De Rekordmeister speelde wel twee wedstrijden minder. Leipzig profiteert niet van het puntverlies van nummer drie VfB Stuttgart, dat eerder op de zaterdag onderuitging bij VfL Bochum (1-0). Simons en zijn ploeggenoten blijven daardoor vierde, met vijftien punten achterstand op Leverkusen.