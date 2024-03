Kenneth Perez schrikt zich kapot van krankzinnige onthulling: 'Die mensen, die zijn toch niet goed?'

Kenneth Perez snapt niets van de hoge salarissen van Borussia Dortmund. Onlangs openbaarde Sky Sports de salarissen binnen de selectie van Der Borussen, waaruit onder meer bleek dat zo'n tien miljoen euro per jaar ontvangt op jaarbasis bij de Duitse grootmacht.

"Ik las laatst de salarissen van Borussia Dortmund", snijdt Perez het onderwerp aan in de rustanalyse van het duel tussen Go Ahead Eagles en PSV: "Die mensen die dat uitdelen, die zijn toch niet goed? Alsof Süle nee zou zeggen tegen zeven miljoen in plaats van tien miljoen. Sulë", zegt Perez hard met veel verbazing in zijn stem. Voor de analist van ESPN is het onbegrijpelijk dat Borussia Dortmund naar dit soort kaliber spelers torenhoge salarissen overmaakt.

Artikel gaat verder onder video

"Voor twee miljoen mag je komen spelen", zou Perez de Duitse club hebben geadviseerd tijdens de contractbesprekingen. "Ze zijn toch niet goed als je zulke salarissen uitdeelt. Ik kan me dat niet voorstellen", zegt Perez, waarna presentator Milan van Dongen het onderwerp wil beëindigen en overgaat tot analyse van de wedstrijd in Deventer. Woensdagavond wacht voor PSV de return tegen Borussia Dortmund in de Champions League.