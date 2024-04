Manchester United-coach Ten Hag geeft arbitrage de schuld na 1-1 tegen Burnley: 'Waarom vandaag dan niet?'

Het is geen makkelijk jaar voor Manchester United-coach Erik ten Hag, zo is wel te stellen. Ook de thuiswedstrijd tegen Burnley FC verliep niet geweldig. De thuisploeg kwam namelijk niet verder dan een 1-1. Antony scoorde wel een mooie goal, maar André Onana was met zijn actie in het zestienmetergebied de schlemiel.

Tijdens de halve finale van de FA Cup ontsnapte de club uit Manchester in de 121ste minuut nadat tegenstander Coventry City een goal afgekeurd zag worden. United won uiteindelijk op penalty’s. In de wedstrijd op Old Trafford tegen Burnley had de formatie van Ten Hag minder geluk. De Haaksberger is niet blij met het optreden van de arbitrage.

Artikel gaat verder onder video

“We brachten onszelf in winnende positie en gaven het nog weg. We domineerden grote delen van de wedstrijd. Alleen in het tweede deel van de eerste helft gaven we kansen weg, de rest van de wedstrijd was van ons”, aldus Ten Hag over het spelbeeld. “Maar aan de andere kant zag ik ook minstens drie penalty's, Garnacho had er een moeten krijgen. De arbitrage was inconsequent. Als je ziet waarvoor Wan-Bissaka vorige week een penalty kreeg, waarom vandaag dan niet?”, vraagt de Nederlander zich hardop af.

Ondanks de 1-1 blijft Ten Hag optimistisch. “We zijn op dit moment een van de meest dynamische en vermakelijke teams van de competitie. We creëren enorm veel kansen en spelen goed voetbal”, aldus de oefenmeester, die ziet dat het gat naar de nummer vier inmiddels wel erg groot is geworden. “Het is niet makkelijk om nog vierde te worden, als je zo ver achterstaat. We hadden vandaag moeten winnen. De afgelopen weken hebben we al vaker een overwinning uit handen gegeven. Het gat is in deze fase van het seizoen te groot.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Josep Guardiola zet Bayern München-smaakmaker bovenaan verlanglijst'

'Josep Guardiola wil voor een absolute transfershock zorgen: man van 95,7 miljoen moet naar Manchester City komen.'