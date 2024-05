Keert Donny van de Beek ooit terug bij Ajax? ‘Waarom niet, sluit ik niet uit’

wil in de toekomst mogelijk terugkeren bij Ajax. De aanvallende middenvelder kende en kent na zijn tijd in Amsterdam een aantal moeilijke jaren, maar hoopt snel weer ergens basisspeler te zijn.

Manchester United verhuurt hem momenteel aan het Duitse Eintracht Frankfurt. Daar is de middenvelder vaker invaller dan basisspeler. Blessures hebben bovendien meermaals tegengezeten sinds Van de Beek uit Amsterdam vertrok, stelt de middenvelder tegen Ziggo Sport. “Mede daardoor heb ik wisselende jaren gehad. Maar ik kijk nu weer vooruit. Als ik hard blijf werken, ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Ik ben overtuigd van mijn eigen kwaliteiten.”

Die kwaliteiten etaleerde de nummer 10 annex valse nummer 9 zeker bij Ajax, met wie hij in 2018/2019 de halve finale van de Champions League bereikte. In dat seizoen pakte hij ook de landstitel en de beker. “Het is altijd leuk om die beelden (van de Champions League-campagne, red.) terug te zien: het was een bijzondere tijd. Mensen praten nog steeds over dat elftal, dat zegt wel iets. Op dat moment besef je dat niet.”

Met Ajax gaat het nu stukken minder: een vijfde plek in de competitie lijkt het hoogst haalbare. “Bij Ajax telt maar één ding: winnen en kampioen worden. Het is lastig, maar ze komen er wel weer bovenop.” Zou Van de Beek ooit willen terugkeren in Amsterdam? “Waarom niet? Ajax is altijd een bijzondere plek voor mij geweest, dus dat sluiten we zeker niet uit.”

