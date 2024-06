Bas Nijhuis pleit live op televisie voor opvallende basisplaats van Ajacied in Oranje

Bas Nijhuis pleit voor een basisplaats voor Ajax-spits op het EK 2024 in Duitsland. De scheidsrechter uit Enschede laat in het programma De Oranjezomer weten onder de indruk te zijn van de kwaliteiten die Brobbey heeft, waarna ook Jack van Gelder zich lovend uitlaat over de Ajacied.

In de uitzending van De Oranjezomer wordt maandagavond met Van Gelder, Nijhuis en Anouk Hoogendijk de selectie van het Nederlands elftal doorgenomen, waarna de blessure Memphis Depay ter sprake komt. Nijhuis doet direct een suggestie voor een speler die de topscorer van het Nederlands elftal in zijn ogen kan vervangen of zelfs moet opstellen in plaats van Memphis: "Ik moet zeggen: Memphis heeft ons al heel veel gebracht, maar als Brobbey in goede doen is... Ik denk dat hij levensgevaarlijk is", geeft Nijhuis aan.

Van Gelder is het met de scheidsrechter eens, maar zou in eerste instantie wel altijd Memphis ten faveure van Brobbey opstellen in de basisopstelling van Oranje: In principe zie ik het liefste Memphis, als hij in de vorm is waarin hij vroeger verkeerde, want het is de topscorer van het Nederlands elftal. Maar Brobbey heeft heel bijzondere kwaliteiten, maar het is wel een ander spelletje dat je dan gaat spelen, maar deze jongen (Brobbey, red.) kan ook zomaar topscorer worden op het EK. Hij heeft de potentie wel", legt Van Gelder uit.