Ajax dicht bij akkoord en is bijna verlost van miskoop uit 2022

Ajax is dicht bij de verkoop van . De Mexicaan maakte in de zomer van 2022 de overstap naar Nederland, maar wist in de Johan Cruijff ArenA geen potten te breken. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor FC Porto.

Twee seizoenen na zijn komst lijkt Sánchez weer terug te keren naar Mexico. Volgens De Telegraaf is Ajax dicht bij een overeenkomst met Cruz Azul over een definitieve overstap van de rechtsback. Daar zouden de Amsterdammers een bedrag van ongeveer drie miljoen euro aan overhouden. Twee jaar geleden maakte Ajax vijf miljoen euro voor hem over aan Club America.

In zijn eerste seizoen bij Ajax liet Sánchez geen goede indruk achter. De Mexicaan kwam in alle competities 26 duels in actie voor de Amsterdammers, waarvan achttien als basisspeler. In die wedstrijden kwam hij drie keer tot scoren en leverde hij twee assists. Afgelopen seizoen begon hij als bankzitter, maar na twee duels maakte hij op huurbasis de overstap naar FC Porto.

Ook in Portugal wist de rechtsback niet te overtuigen. Hij ontbrak regelmatig in de wedstrijdselectie van de nummer drie van Portugal. Als Sánchez wel speelde, waren dit meestal korte invalbeurten. Uiteindelijk kwam hij afgelopen seizoen slechts 23 keer in actie in alle competities, waarvan vijftien keer als invaller. Daarin wist hij niet te scoren en leverde hij twee assists.

