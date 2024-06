Ajax scout jong en neemt aanvoerder Oranje O15 en broertjes over van PSV

Ajax heeft een slag geslagen voor de jeugdopleiding door Mohamed Allahjabou Abdalla over te nemen van concurrent PSV. Abdalla gaat in het Onder 16-elftal spelen, terwijl broertjes Wail en Moeijed respectievelijk onderdeel gaan uitmaken van Ajax Onder 10 en Ajax Onder 13.

Abdalla staat bekend als een groot talent; zo is de fysiek sterke middenvelder momenteel de aanvoerder van Oranje Onder 15. Vorig seizoen was er ook al interesse van Ajax, maar toen koos de speler voor PSV, aangezien hij in de buurt woonde. Nu verhuist de familie richting Amsterdam, zo weet Ajax Showtime te melden.

Artikel gaat verder onder video

In Eindhoven kreeg hij een profcontract aangeboden, maar in Amsterdam nog niet. "Bij Ajax tekent Abdalla in eerste instantie nog geen profcontract. Het sportieve plaatje heeft de doorslag gegeven voor de fysiek sterke middenvelder die zich afgelopen seizoen razendsnel heeft ontwikkeld. Abdalla speelt doorgaans als nummer 8." Zijn broertjes maken dus dezelfde overstap, aangezien de familie in de buurt van Amsterdam zal gaan wonen.

Sean Steur lijkt juist een transfer te maken naar PSV. Het zestienjarige talent staat in de belangstelling van PSV en staat volgens Ajax Showtime bekend als 'een van de pareltjes van de jeugdopleiding'. Met de Onder 17 heeft Steur een heel sterk seizoen achter de rug, waarin de Future Cup gewonnen werd. Het talent scoorde in de finale.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Transfer naar Ajax plots zéér reëel na komst Farioli: ‘Hij houdt van spelers zoals hij’

Jeremain Lens en Derrick Luckassen denken dat de overgang van Francesco Farioli naar Ajax een gewenst effect gaat opleveren.