FC Groningen in eigen huis veel te sterk voor matig Roda JC en grijpt directe promotie naar Eredivisie

Roda JC heeft vrijdagavond de kraker in en tegen Groningen kansloos verloren. In een eenzijdige wedstrijd liet FC Groningen de Limburgers geen moment in het spel komen. Door treffers vlak voor en vlak na rust wonen de noorderlingen makkelijk van de opponent uit het zuiden: 2-0. Dat betekent dat FC Groningen na afwezigheid van één seizoen terug keert in de Eredivisie. Roda JC gaat proberen via de nacompetitie promotie af te dwingen.

Bij de degradant van vorig seizoen was er sprake van enorme opluchting toen bleek dat aanvaller Luciano Valente fit genoeg was om te spelen. Daardoor kon trainer Dick Lukkien een beroep doen op zijn sterkst mogelijke formatie, die de laatste maanden zo succesvol was. Bij Roda JC stelde trainer Bas Sibum met Brian Koglin en toekomstig NEC-speler Sami Ouaissa twee spelers op die vorige week niet in de basis stonden. De inzet vooraf was duidelijk, promotie naar de Eredivisie. FC Groningen moest winnen, bij ieder ander resultaat zou Roda JC promoveren. Als Willem II niet zou winnen en Roda JC wel, dan zouden de Limburgers ook nog kampioen zijn.

Vanaf de aftrap zette Groningen Roda JC direct vast. Het probeerde met hoge druk en een hoog baltempo een snelle openingstreffer te forceren. Ondanks enkele kansen kwam die snelle openingstreffer er niet, maar in de 39e minuut kwamen de Groningers alsnog op voorsprong. Thom Van Bergen zette de bal van rechts voor en vond bij de eerste paal de vrijgekomen Johan Hove die met een knappe kopbal doel trof: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Na rust nam FC Groningen snel afstand van Roda JC. Romano Postema ontving de bal in de 51e minuut aan de zijkant van het strafschopgebied en zette de bal laag voor. Toen de bal in niemandsland leek te belanden was daar de doorgelopen Jorg Schreuders die de bal in het inmiddels lege doel kon werken: 2-0. Daarmee werd de opgave voor Roda, dat nog geen moment in de wedstrijd zat, schier onmogelijk. Na de treffer liet FC Groningen de bal aan Roda JC en gokte het op de counter. Roda kwam nauwelijks tot kansen en slechts tot een enkele doelpoging.

Daarmee keert de ploeg van Lukkien na één seizoen terug op het hoogste niveau. Dat is na het rampseizoen van vorig jaar een enorme opsteker voor de club, die de promotie bewerkstelligde met voornamelijk spelers uit de eigen jeugd. Voor Roda JC resten de play-offs, wat zal voelen als een enorme teleurstelling. Toch is het na de veertiende plek van vorig jaar een knappe prestatie van de ploeg van Sibum om nu derde te worden. Wetende dat de nummer zestien van de Eredivisie het de laatste jaren niet redt in de play-offs, zal Roda JC zich snel willen herstellen van deze avond om op jacht te gaan naar de derde en laatste plek in de Eredivisie.