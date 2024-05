Derksen stomverbaasd na horen geëiste celstraf voor kussende Spaanse voorzitter: 'Bezopen, te gek voor woorden'

Johan Derksen vindt het belachelijk hoe er met Luis Rubiales is omgesprongen. De oud-president van de Spaanse voetbalbond moet na het kussen van Jenni Hermoso een rechtszaak winnen. Rubiales kuste Hermoso vol op de mond, toen het vrouwenteam van Spanje afgelopen augustus net het WK had gewonnen.

Tijdens Vandaag Inside laat Derksen duidelijk merken niks te begrijpen van de hetze tegen Rubiales, die het in eigen land zwaar te verduren heeft. “Eerlijk gezegd: die man is zo extreem zwaar gestraft. Hij is voor grensoverschrijdend gedrag gepakt. Maar dat doe je niet als de hele wereld toekijkt: de camera’s staan erop. Die ijdele, flamboyante man heeft in de euforie die vrouw op de mond gekust.” Rubiales is volgens Derksen het slachtoffer van de Spaanse pers geweest. “Als de media dat niet hadden laten ontploffen, had die dame ook geen klacht ingediend. Er is nu tweeënhalf jaar geëist. Dat vind ik bezopen. Het gaat om een kus, een kus! Nu moet hij weer voor de rechter komen. Ik vind het de wereld op zijn kop.”

Hélène Hendriks dat het straffen van een man als Rubiales past bij de huidige cancelcultuur. “Het is ook wel weer deze tijd.” Als zij zo door Derksen was gekust, was dat niet erg geweest. “Nee, door Johan niet. Maar het wordt nu wel heel groot, bijna het sneeuwbaleffect.” Rubiales werd overigens meermaals gespot op de Dominicaanse Republiek, omdat hij zich niet in Spanje durfde te vertonen. “Ik kan me voorstellen dat hij Spanje ontvlucht, want hij wil natuurlijk niet tweeënhalf jaar gaan zitten voor een kus.”

De Snor schetst het gedrag waar de ex-voetbalbestuurder wél voor gestraft had moeten worden. “Als die man slecht in elkaar zat, was hij ’s avonds in het hotel naar de hotelkamer van dat meisje gegaan en gezegd: ‘Ik kom nog even het feestje meevieren met je’. Nee, zo ging het niet. De hele wereld valt hierover en alle dames die een columnpje schrijven in Nederland, die kruipen er bovenop. Spanje neemt dat blijkbaar over. Ik vind het te gek voor woorden.”

