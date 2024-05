Bizarre taferelen in België: thuisclub komt niet opdagen na protestactie van supporters

De wedstrijd tussen Standard Luik en Westerlo in de Belgische play-offs voor Europees voetbal is vrijdagavond niet doorgegaan. De thuisploeg kreeg het door protestacties van de supporters niet voor elkaar om uiterlijk een half uur na aanvang van het duel aanwezig te zijn in het stadion, waardoor het duel geen doorgang kon vinden.

Het Laatste Nieuws is vrijdagavond getuige van een bijzonder tafereel. Een kwartier voor aanvang van het duel tussen Standard Luik en Westerlo zijn de bezoekers druk bezig met een de warming up in het Maurice Dufrasnestadion, terwijl de andere kant van het veld leeg is. Op de tribunes zat een handjevol supporters, de rest is elders.

In de loop van de middag kwam al naar buiten dat de supporters van plan waren om de wedstrijd niet door te laten gaan door middel van acties. “De club van ons hart is failliet op sportief vlak, maar nog niet op financieel vlak. Dit maffia-achtige bedrijf is nu in het nauw gedreven door zijn frauduleuze acties”, leest het statement van de supporters tegen eigenaar 777 Partners. Het plan was om de spelersbus te blokkeren, zodat deze niet bij het stadion aan kon komen. Al om 17.00 uur waren de eerste fans aanwezig, waarna er uiteindelijk tweehonderd man de spelersbus de weg kwam versperren, wat slaagde.

Volgens de krant spreekt Standard van overmacht en weigerde de club het duel zomaar op te geven. Toen er een half uur na de aanvangstijd nog steeds niemand van de thuisploeg aanwezig was, besloot de scheidsrechter dat het wel mooi was en speelde hij de zaak door naar de bevoegde instanties. Westerlo-coach Bart Goor spreekt van een bijzondere omstandigheid. “Een situatie als deze is nooit leuk. Niet voor de supporters, maar ook niet voor het voetbal. Standard is een mooie club. Een club met standing, die altijd bovenaan speelde. Ons voetbal heeft nood aan dit soort clubs. Dit is niet goed voor Standard, en ook niet voor het Belgisch voetbal”, tekent de krant op.

