Derksen haalt vaste Vandaag Inside-gast onderuit: 'Hij heeft een plaat voor zijn kop'

Johan Derksen laat zich woensdagavond tijdens de aftiteling van Vandaag Inside alvast weinig lovend uit over Chris Woerts, die in de uitzending van donderdag weer zijn opwachting mag maken in de veelbekeken talkshow. De sportmarketeer ging vorige week nog opzichtig de mist in met 'nieuws' over de Formule 1 en heeft volgens Derksen 'een plaat voor zijn kop'.

"De laatste keer had hij niets goed. Ja, het was wel goed, maar het was al een week oud", blikt presentator Wilfred Genee alvast vooruit op de terugkeer van Woerts. Derksen grapt: "Hij ruilt de krant met de buren en lees hem pas een dag later, natuurlijk." Na een grap van René van der Gijp over de leesmap verzucht tafelgast Özcan Akyol dat hij blij is dat Woerts 'zo goed kan incasseren': "Iemand anders zou nu al in therapie moeten zitten." Genee reageert stellig: "Chris niet", waarop Derksen het woord weer neemt: "Nee, Chris, niet die heeft een plaat voor zijn kop. Dat is een commerciële jongen."

