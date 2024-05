Willem II kampioen van de Keuken Kampioen Divisie: Tilburg uit zijn dak

Willem II is vrijdag kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie. Directe promotie was al eerder vastgesteld, maar nu kan ook het kampioensfeest losbarsten, na een 3-2 overwinning op Telstar.

Voorafgaand aan de laatste speelronde stond Willem II één punt voor op naaste belager Roda JC. De Limburgse club moest sowieso gelijkspelen of winnen bij FC Groningen om directe promotie veilig te stellen, maar ook dat lukte niet. Een week na het pijnlijke ‘stadionspeaker-moment’ won FC Groningen in eigen huis van Roda met 2-0, en mede daardoor is Willem II kampioen geworden. Maar ook op eigen kracht voetbalde de club zich naar de titel.

De Tilburgers maakten het nog wel lastig voor zichzelf, thuis tegen Telstar. Jay Kruiver tekende namens de nummer 17 van de ranglijst heel verrassend voor de 0-1 na een dik halfuur. Vlak voor rust begonnen de thuisfans toch echt te twijfelen of zij wel kampioen zouden worden, toen een schot van Telstar door verdediger Freek Heerkens van richting werd veranderd en in het doel verdween.

Willem II presenteerde zichzelf echter wel compleet anders in de tweede helft, toen trainer Peter Maes gelijk een wissel doorvoerde. Het had snel effect: in de 47ste minuut schoot Thijs Oosting al binnen. De Belg Rob Nizet kwam vervolgens na een uur in de ploeg en mede dankzij hem werd het kampioensduel in stijl afgesloten. Negen minuten voor tijd kwam Willem II er snel uit en was het Nizet die van de linkerkant raak schoot. Het feest was compleet toen Nizet in de blessuretijd Ringo Meerveld vond, hij bepaalde de eindstand op 3-2.

Door de overwinning eindigt Willem II op 79 punten, FC Groningen en Roda JC volgen op vier punten achterstand. De twee eerstgenoemde teams zullen volgend jaar in de Eredivisie te zien zijn, terwijl Roda dat privilege nog maar via de play-offs veilig moet zien te stellen. Eén ding is zeker: in Tilburg en Groningen zal er lang gefeest worden vannacht.

Wij zijn Tilburg

Wij zijn 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐞𝐧! pic.twitter.com/KIFscPQqvy — Willem II (@WillemII) May 10, 2024

WILLEM II BEKROONT HET SEIZOEN MET DE TITEL! 🏆 — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2024

