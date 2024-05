Willem II-icoon hangt na vrijdagavond de schoenen aan de wilgen: 'Kampioenschap is kers op de taart'

Freek Heerkens gaat een punt achter zijn voetballoopbaan zetten na komende vrijdag. Nog één keer verschijnt de Willem II-legende aan de aftrap van een wedstrijd voor zijn favoriete club. Komende vrijdag kunnen de Tilburgers kampioen worden van de Keuken Kampioen Divisie. Het zou voor Heerkens natuurlijk geweldig zijn als hij kampioen wordt in zijn laatste wedstrijd als professioneel voetballer.

De centrale verdediger vindt het mooi geweest, en gaat de schoenen aan de wilgen hangen. “Het cirkeltje is rond. In mijn eerste seizoen stonden we op de Heuvel en na de degradatie van twee jaar geleden had ik maar één doel: weer promoveren met de club die mij dierbaar is. In mijn laatste wedstrijd voor de Tricolores wil ik strijden voor het kampioenschap”, aldus de icoon van de Tricolores.

Een kampioenschap of niet, Willem II voetbalt in het seizoen 2024/25 in de Eredivisie. Ondanks dat promotie al zeker is, kan er nog één wens voor Heerkens in vervulling gaan. “Kampioen worden is de kers op de taart. Ik ben trots op de successen, zoals het bereiken van de bekerfinale, handhaving in de play-offs in 2016, het behalen van Europees voetbal en het promoveren.”

Koningskind ♥️ — Willem II (@WillemII) May 8, 2024

