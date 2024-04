Jeremy Bokila doet bizarre anekdote uit de doeken: 'Ik had gewoon mijn toilettas mee'

, momenteel voetballend bij Willem II in Tilburg, heeft een anekdote uit de doeken gedaan over zijn periode bij Terek Grozny, in Tsjetsjenië. De spits kreeg namelijk de helft van zijn salaris in cash uitbetaald. In Nederland is dit ondenkbaar maar in Rusland was dat een stuk normaler, zo legt Bokila uit.

“Een deel kregen we op de rekening gestort en het andere gedeelte kregen we in cash mee. Dus ja, dat moest je dan op je rekening gaan zetten. Ja, ik had mijn toilettas mee. Die mensen die wisten het allemaal niet. We woonden in een klein stadje, dus daar waren eigenlijk alleen maar voetballers. Elke keer als we aankwamen bij de bank wisten ze: die komen voor iets”, vertelt Bokila bij Milan & Fresia parkeren de bus.

Met Willem II doet Bokila het dit seizoen erg goed, want de ploeg uit Tilburg ligt op koers om kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie, en volgend seizoen weer in de Eredivisie mee te doen. Op de vraag van Milan van Dongen of Willem II Bokila soms ook cash meegeeft, reageert de Congolees-Nederlands voetballer stellig. “Nee, nee, nee, dat is allemaal bruto hè.”

