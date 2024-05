Dit zei Mohamed Salah tegen Jürgen Klopp tijdens verhit moment

Een professionele liplezer heeft ontcijferd wat afgelopen zaterdag tegen Jürgen Klopp gezegd heeft. De beide heren kregen een aanvaring aan de zijlijn tijdens het duel Liverpool – West Ham United (2-2).

Salah is de laatste weken geen schim van zichzelf en dat juist in de weken dat zijn team hem het meeste nodig heeft. Liverpool vloog uit de Europa League mede vanwege een blamage tegen Atalanta op Anfield (0-3) en laat recent in de Premier League ook veel punten liggen, waardoor de titelkansen enorm geslonken zijn.

Artikel gaat verder onder video

Op 21 april werd de sterspeler van Klopp al op de bank gezet, wat normaal gesproken niet vaak voorkomt. Hij speelde in het gewonnen duel tegen Fulham (1-3) zestien minuten mee. Tegen Everton (2-0 verlies) mocht de Egyptenaar wel de hele wedstrijd spelen, maar speelde hij ook teleurstellend. Hierdoor moest hij weer op de bank plaatsnemen voor het duel met West Ham United. Salah werd in de 79ste minuut ingebracht, nadat de thuisploeg de 2-2 had gemaakt. Vlak voor zijn wissel kreeg hij een aanvaring met Klopp.

John Cassidy is professioneel liplezer en vertelt aan SPORTBible wat Salah tegen Klopp tijdens vlak voor zijn wissel. “Daar kan ik niks aan doen, niks.” Klopp’s reactie is niet goed te zien, maar Salah reageert vervolgens: “Ik ga een rode kaart krijgen, na zeven jaar bij deze club, zeven jaar!” Darwin Núñez moest hem hierna kalmeren. Dat de Egyptische vleugelaanvaller laaiend was, was duidelijk. Na de wedstrijd zei hij ook: “Als ik vandaag spreek, zal er vuur zijn.” De huidige trainer van Liverpool probeerde al snel de strijdbijl te begraven, bijvoorbeeld richting TNT Sports. “We hebben elkaar al gesproken in de kleedkamer. Voor mij is het daarmee klaar.”

Bekijk het fragment hieronder.

Mo Salah and Jurgen Klopp



How the fight started. Who was in the wrong 😑 and why? pic.twitter.com/EfPdslClLv — Professor Hamza Treble champion (@mancityhardcore) April 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 UEFA strooit na afloop extra zout in de wonden van FC Barcelona

Het werd voor FC Barcelona nog een stukje pijnlijker na de uitschakeling door Paris Saint-Germain in de Champions League.