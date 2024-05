'Feyenoord wil PSV voor zijn en bereidt contractaanbieding voor'

Feyenoord hoopt het contract van tweede doelman , dat in de zomer van 2025 afloopt, met minimaal een jaar te verlengen, zo meldt 1908.nl. De Duitse sluitpost toonde dit seizoen opnieuw aan een meer dan capabele stand-in voor eerste keus te zijn en staat daardoor in de belangstelling van aanstaand landskampioen PSV.

Wellenreuther is bezig aan zijn tweede seizoen in De Kuip. In de zomer van 2022 kwam hij op huurbasis over van de Belgische topclub Anderlecht en toonde hij zijn waarde op het moment dat concurrent Justin Bijlow kort na de winterstop geblesseerd raakte. Met de Duitser tussen de palen bleef Feyenoord negen Eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen (acht zeges, een gelijkspel). De club besloot aan het einde van het seizoen de optie tot koop in het huurcontract van Wellenreuther dan ook te lichten.

In het huidige seizoen moest de Duitser door terugkerend blessureleed bij Bijlow nóg vaker opdraven: inmiddels staat hij op 25 wedstrijden in alle competities, waarin hij dertien keer de nul wist te houden. PSV is dan ook meer dan geïnteresseerd in de man wiens contract in de zomer van 2025 afloopt. In Eindhoven zou Wellenreuther eerste keeper kunnen worden, indien de huidige eerste keus - Walter Benítez - vertrekt. Rond de Argentijn, die eerder dit jaar debuteerde in de nationale ploeg, is momenteel echter 'geen beweging', weet 1908.

Feyenoord zou de Eindhovenaren dus voor willen zijn en inzetten op een contractverlenging van Wellenreuther. Dat lijkt echter lastig te worden als Bijlow ook volgend seizoen weer eerste keus zal worden: Wellenreuther liet al weten volgend seizoen ergens als eerste keeper te willen spelen. "Als dat niet bij Feyenoord is, stuurt hij aankomende zomer aan op een uitgaande transfer", zo leest het.

