Wilfred Genee legt Bas Nijhuis het vuur aan de schenen: 'Dat kan niet als scheidsrechter!'

Wilfred Genee legt scheidsrechter Bas Nijhuis het vuur aan de schenen omtrent zijn optredens in het betaald voetbal in combinatie met de vele schnabbels die de Tukker buiten het veld scoort. De arbiter verwijst in zijn weerwoord naar oud-collega Björn Kuipers, maar die vlieger gaat wat Genee betreft niet op.

In de online-rubriek In de wandelgangen van Vandaag Inside grijpt Genee terug naar het duel tussen RKC Waalwijk en Excelsior, dat in december vorig jaar onder leiding van Nijhuis werd afgewerkt. "Daar heb jij één helft niet gefloten. Dat is vrij ongebruikelijk voor een scheidsrechter, in een voetbalwedstrijd op professioneel niveau." De arbiter reageert: "Dat kán gebeuren", maar Genee is het daar niet mee eens. "Nee, dat kan écht niet. Nee, nee."

Nijhuis' krijgt regelmatig kritiek omdat hij zich buiten het veld onder meer laat inhuren als zanger. "Dan wordt er alles bijgehaald", zegt de arbiter daar zelf over. "Maar als je vroeger Björn Kuipers had, die had twee of drie supermarkten. Die werkte ook zestig, zeventig uur in de week, maar daar hoorde je niks over." Genee vindt dat geen goede vergelijking: "Nee, maar dat was geen schnabbel, dat was gewoon zijn werk. Het valt allemaal op, wat jij doet."

