Bas Nijhuis fluit hele eerste helft niet en komt met ludieke reactie op Instagram

Bas Nijhuis heeft pas na 48 minuten voor het eerst gefloten voor een overtreding van RKC Waalwijk of Excelsior in het Eredivisieduel zaterdagavond. De scheidsrechter greep in de gehele eerste helft niet voor een overtreding. Alleen bij het doelpunt van Yassin Oukili moest hij op zijn fluitje blazen.

Dat is een persoonlijk record voor Nijhuis, wiens vorige niet-fluiten-record stond op bijna 43 minuten. Vrij snel na de pauze moest de scheidsrechter voor het eerst ingrijpen: uiteindelijk floot hij slechts voor negen overtredingen. In vergelijking met de andere wedstrijden op de zaterdagavond is dat heel weinig: bij Fortuna Sittard – Vitesse (31) en Heracles Almelo – Sparta Rotterdam (20) werd bijvoorbeeld veel vaker gefloten.

Artikel gaat verder onder video

Nijhuis zelf reageerde via Instagram met een knipoog op zijn eerste helft zonder te fluiten. ‘Pittige eerste helft’, grapte hij bij de statistiek die ESPN halverwege liet zien aan de tv-kijkers. Ook op social media viel het op de arbiter in het eerste bedrijf helemaal niet floot. Volgens sommige gebruikers van X was dit de perfecte eerste helft van Nijhuis. Anderen vroegen zich weer af wat zijn volgende doelstelling wordt nu een helft niet fluiten is gelukt.

Bas Nijhuis heeft het eindelijk voor elkaar! De perfecte helft! Hij floot de hele eerste helft niet één keer voor een overtreding. Na 47 minuten was het dan toch voorbij en moest hij ingrijpen.



Bas moet op zoek naar nieuwe doelen, een hele wedstrijd niet fluiten? 😉 #RKCEXC — Robin van Wijlick (@robinvanwijlick) December 2, 2023 Persoonlijk record Bas Nijhuis: 47 minuten en 52 tellen niet gefloten behalve voor de aftrap ‘vorige record stond op iets van 43 minuten bij Groningen, ik moest helaas wel fluiten want het voordeel viel weg’ #rkcexc — Sjors Blaauw (@SjorsBlaauw) December 2, 2023 @RKCWAALWIJK Bas Nijhuis fluit in 48 minuten slechts 2 x!!!!! Voor het begin en eind van de 1e helft. Geweldig dit👍 — Citybed IJsselstein (@CITYBEDIJSS) December 2, 2023