Dirk Kuyt zorgt met prachtige woorden voor glimlach bij Stekelenburg: 'Een enorm overtuigend gevoel'

Dirk Kuyt is er nog altijd heilig van overtuigd dat het Nederlands elftal in de finale van het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika tegen Spanje aan het langste eind had getrokken als het op strafschoppen was aangekomen. Iedereen bij Oranje had volgens de voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord en Liverpool een ‘enorm overtuigend gevoel’ over , de doelman die een waanzinnig goede indruk maakte tijdens dat toernooi.

Voorafgaand aan het eindtoernooi in Zuid-Afrika waren de verwachtingen rond Oranje, ondanks de aanwezigheid van wereldtoppers Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Mark van Bommel, nog niet eens zo heel hoog. De formatie van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk werd geacht redelijk eenvoudig de groep met Denemarken, Japan en Kameroen door te komen, daarna zou het toernooi pas écht beginnen. Het Nederlands elftal won alle drie de groepswedstrijden, al gebeurde dat zonder overtuigend te voetballen.

Artikel gaat verder onder video

In de achtste finale rekenden Van Marwijk en consorten af met Slowakije, alvorens in de kwartfinale de kraker tegen Brazilië op het menu stond. Het Nederlands elftal werd in de eerste helft van het kastje naar de muur gespeeld en mocht Stekelenburg bedanken dat het met slechts een 1-0 achterstand aan de tweede helft kon beginnen. De doelman van destijds Ajax redde onder meer prachtig op een inzet van Kaká. “In die wedstrijd kwam voor mij toen alles samen. Het is het moment. Je houdt het op 1-0. We stonden met 1-0 achter en uiteindelijk win je in de tweede helft de wedstrijd”, vertelt Stekelenburg in het programma Life After Football Footgolf: Oman van RTL7. “Daarom blijft dat iedereen en mij ook bij. Voor mij is het ook een heel speciaal moment.”

Mede dankzij het sterke optreden van Stekelenburg, en twee rake kopballen van Sneijder, rekende Oranje ook af met Brazilië. In de halve finale won het met 3-2 van Uruguay, waarna in de finale Spanje de tegenstander was. Oranje kreeg in de tweede helft via Robben dé kans op de wereldbeker, maar de teen van Iker Casillas voorkwam een treffer. In de reguliere speeltijd werd niet gescoord en ook in de verlenging bleef het lang 0-0. “Maar helaas voor ons, dat geldt denk ik voor ons alle drie (naast Kuyt en Stekelenburg ook Eljero Elia, red.) was het net niet voldoende”, aldus Kuyt. “Als het tot strafschoppen was gekomen, dan zouden wij het WK winnen omdat iedereen echt een enorm overtuigend gevoel had over Maarten. Dan is het super zuur dat het in de laatste minuten van de verlenging toch niet zo mocht zijn.”

Een treffer van Andrés Iniesta diep in de tweede helft van de verlenging zou uiteindelijk het verschil maken in de finale van het WK in Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal moest genoegen nemen met de zilveren medaille. Het nam vier jaar later grotendeels revanche op de Spanjaarden. Met Louis van Gaal als opvolger van Van Marwijk en van de hierboven genoemde internationals alleen Kuyt in de selectie, won Oranje de groepswedstrijd tegen Spanje tijdens het WK in Brazilië met 5-1. Oranje en Kuyt zouden uiteindelijk net niet de finale halen: Argentijn won in de halve finale na strafschoppen.

