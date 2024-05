Van Marwijk deelt Van Nistelrooij flinke dreun uit: ‘Een grote teleurstelling’

Ruud van Nistelrooij baalt nog altijd van het feit dat hij door Bert van Marwijk niet werd opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Van Nistelrooij begon het seizoen 2009/10 bij Real Madrid, maar na een moeizaam halfjaar besloot hij te vertrekken naar HSV, juist om zich in de kijker van Oranje te spelen. Van Marwijk liet Van Nistelrooij echter links liggen en dat was een ‘grote teleurstelling’ voor de voormalig topschutter.

Real Madrid eindigde in het seizoen 2008/09 op negen punten van aartsrivaal FC Barcelona, dat in het Santiago Bernabéu een wervelende voetbalshow opvoerde en met liefst 2-6 won. De Koninklijke kon zich in eigen land niet meten met de Catalanen en kon ook in Europa weinig potten breken. Reden genoeg om in de zomer de portemonnee te trekken. Wat heet. Real Madrid haalde onder meer Cristiano Ronaldo, Kaká en Karim Benzema voor veel geld naar Spanje. En dan had het ook Van Nistelrooij nog in de gelederen. Maar de Nederlander kwam er mede door blessureleed én de moordende concurrentie niet aan te pas.

Artikel gaat verder onder video

Na in de eerste seizoenshelft slechts vier keer te hebben meegedaan bij Real Madrid besloot Van Nistelrooij dat het mooi was geweest in Spanje. De voormalig topschutter van PSV en Manchester United wilde nog één keer met Oranje naar een eindtoernooi en achtte het daarom noodzakelijk om een transfer te maken. De keuze viel op HSV. “In de zomer van 2009 arriveerden Cristiano, Benzema en Kaká en zaten Raúl en Higuaín ook nog bij de selectie. Ik was 33 of 34 jaar oud en wilde graag meedoen aan mijn laatste WK, in 2010”, vertelt Van Nistelrooij veertien jaar later in gesprek met AS. “Ik had minuten nodig. Ik sprak met Pellegrini en hij vertelde mij dat het moeilijk zou worden met de concurrentie die er was. Dus besloot ik naar Hamburg te gaan.”

Die keuze pakte goed uit. Van Nistelrooij scoorde voor HSV vijf keer in elf Bundesliga-duels en trof in de Europa League tweemaal doel. “Ik heb daar veel wedstrijden gespeeld en doelpunten gemaakt”, zegt Van Nistelrooij dan ook. “Maar toen nam de Nederlandse coach (Van Marwijk, red.) me niet mee naar het WK. Het was een grote teleurstelling.” Van Nistelrooij speelde zeventig interlands voor het Nederlands elftal. Tussen 22 juni 2008 en 3 september 2010 speelde hij geen minuut voor zijn land. Na het WK in Zuid-Afrika haalde Van Marwijk de spits nog wel regelmatig bij de selectie. Van Nistelrooij speelde op 29 maart 2011 zijn laatste interland. Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar kregen in de selectie voor het WK van 2010 de voorkeur boven Van Nistelrooij.

