Van Dijk bezorgt Liverpool League Cup na meeslepende finale tegen Chelsea

Liverpool heeft zondagavond met dank aan aanvoerder beslag weten te leggen op de League Cup. De ploeg van scheidend trainer Jürgen Klopp leek in de finale op Wembley tegen Chelsea lange tijd op weg naar wéér een strafschoppenserie, maar een rake kopbal van de Nederlandse verdediger in de laatste minuten van de tweede helft van de verlenging besliste anders: 0-1.

Van Dijk had net als Cody Gakpo én Ryan Gravenberch een basisplaats in het door blessures geplaagde elftal van Klopp. Voor die laatste zat de eindstrijd er echter al snel op: na een gemene overtreding van Moisés Caicedo moest Gravenberch de strijd met een enkelblessure al na twintig minuten spelen staken. Joe Gomez was zijn vervanger.

Raheem Sterling dacht zijn vroegere club vervolgens pijn te doen door de 1-0 aan te laten tekenen, maar de VAR oordeelde dat hij in de aanloop naar zijn treffer nipt buitenspel had gestaan. Ook Van Dijk zag een treffer om die reden geannuleerd worden: de Nederlander kopte in de tweede helft raak uit een vrije trap, maar ploeggenoot Wataro Endo stond daarbij naar het oordeel van de arbitrage hinderlijk buitenspel. Mede daardoor werd er in de reguliere speeltijd niet gescoord.

Dat was wellicht geen verrassing: de afgelopen vijf jaar waren alle vier de finales die beide clubs tegen elkaar afwerkten eveneens in een gelijkspel geëindigd. In alle vier de gevallen moesten strafschoppen de beslissing brengen en telkens won Liverpool. Dat scenario leek ook zondag lange tijd uit te kunnen komen, maar Van Dijk besliste drie minuten voor het verstrijken van de tweede verlenging anders.