Keeper maakt grote indruk: 'Ik zou niet verbaasd zijn als hij op het lijstje staat van Oranje'

lijkt de weg naar boven te hebben gevonden. De doelman van NEC, die een tijdje uit vorm was, is bezig aan een sterke reeks wedstrijden en komt daardoor mogelijk weer in beeld bij Oranje. Bij het programma Voetbalpraat op ESPN is men zelfs van mening dat Cillessen op het lijstje van bondscoach Ronald Koeman moet staan.

“Ik zou niet heel verbaasd zijn als Cillessen, niet als eerste keeper, maar als potentiële derde of vierde keeper op een lijstje staat bij Oranje”, begint Teun de Boer. De doelman van NEC was dinsdagavond, toen de Nijmegenaren de finale van de TOTO KNVB Beker wisten te bereiken ten opzichte van SC Cambuur, ontzettend belangrijk met een knappe redding in de slotfase.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het heel knap hoe hij terug is gekomen. Als ik Koeman was, zou ik hem zeker op mijn lijstje zetten”, vervolgt De Boer. “Dat dit het eerste is wat je je afvraagt, zegt al heel veel over de situatie. Het zou goed zijn als Cillessen dit zelf aan kan geven bij de bondscoach of keeperstrainer. Ik denk wel dat hij het zou willen rond een eindtoernooi”, voegt Yordi Yamali toe.

“Zijn privésituatie, een aantal interviews en een aantal blunders hebben hem niet geholpen. Hij moest van ver komen. Des te knapper het is dat hij nu terug is”, zegt Marciano Vink, ook aanwezig bij het praatprogramma van ESPN. Marco Bizot werd onlangs ook genoemd als potentiële doelman van Oranje op het EK in 2024.