Ex-vriendin Cillessen beleeft 'zwaarste maand ooit': 'Hij toont nul bezorgdheid'

Maria Morán, de ex-vriendin van , heeft zware weken achter de rug. In een bericht op Instagram schrijft de Spaanse sportjournaliste dat haar dochtertje Cayetana (2) opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Ze voegt eraan toe dat Cillessen zich niet zou hebben bekommerd om het welzijn van het meisje.

“Ik ben weer terug!”, schrijft Morán aan haar 125.000 volgers. “Ik was de afgelopen tijd afwezig. Ik was verdrietig, angstig en kon de telefoon niet opnemen.” Naasten van Morán waren op de hoogte van de situatie. “Dank jullie voor de lieve berichten, waarin jullie bezorgdheid tonen om mijn kleine meisje alsof ze jullie eigen familie is. Het was de zwaarste maand uit mijn leven. Tijdens de kerst werd mijn baby weer opgenomen in het ziekenhuis. Ik voelde in die ziekenhuiskamer mijn eigen ziel mijn lichaam verlaten.”

Morán was bij haar dochter in het ziekenhuis, maar stuitte op regelgeving die ze oneerlijk vindt. Werkende moeders hebben in Spanje recht op vijf verlofdagen bij een ziekenhuisopname van hun kind. Voor vaders geldt hetzelfde, maar in dit geval is de vader niet in beeld. “Snappen jullie die vijfdagenregel? Ik ben een alleenstaande moeder. Wie zorgt voor mijn dochter?”, schrijft ze. “Zou ik geen recht moeten hebben op de vijf dagen extra die de vader normaal gesproken krijgt? In mijn geval maakte de vader zich niet druk om de gezondheid van zijn dochter en heeft hij niet gevraagd of ze het ziekenhuis al mocht verlaten. In mijn geval doet de moeder het werk, dus ik geloof dat de moeder dan recht heeft op de verlofdagen van de persoon die niet voor de dochter wil zorgen.”

© Imago

Uit de posts wordt duidelijk dat Cillessen niet nauw betrokken is bij het leven van zijn ex-vriendin en zijn dochter. Vorige maand was er nog een teken van mogelijke verzoening, toen Morán meerdere foto’s deelde vanuit Nijmegen, waarop ze met haar tweejarige dochter te zien was. De reden voor het bezoek deelde ze niet. Nijmegen is uiteraard de stad waar Cillessen voetbalt voor NEC.

De relatie tussen Cillessen en Morán is al langere tijd erg bekoeld. Morán betichtte Cillessen vorig jaar van chantage. Ze vertelde dat Cillessen het kind niet wilde hebben en dreigde met de verspreiding van privébeelden als Morán niet zou overgaan tot een abortus. De advocaat van Morán liet in het verleden weten verschillende strafrechtelijke en civiele procedures te hebben aangespannen tegen Cillessen. Ze verwijten hem dat hij zijn gezin heeft verlaten en niets heeft betaald voor zijn dochter.