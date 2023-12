Boulevard: Ex-vriendin van Jasper Cillessen komt met verrassende foto's op Instagram

Is er sprake van een verzoening tussen en zijn ex-vriendin Maria Morán? Deze week is Morán in ieder geval Nijmegen met hun dochtertje Cayetana, zo laat ze weten via Instagram.

Morán plaatst meerdere foto's vanuit Nijmegen, waarop ze met haar tweejarige dochter te zien is. Ook deelt ze een video waarop ze vertelt dat Cayetana voor het eerst in haar leven sneeuw ziet. De reden voor het bezoek deelt ze niet. Nijmegen is uiteraard de stad waar Cillessen voetbalt voor NEC.

De relatie tussen Cillessen en Morán was juist erg bekoeld. Morán, werkzaam als sportjournalist in Spanje, betichtte Cillessen eerder dit jaar van chantage. Ze vertelde dat Cillessen het kind niet wilde hebben en dreigde met de verspreiding van privébeelden als Morán niet zou overgaan tot een abortus.

De advocaat van Morán liet al weten verschillende strafrechtelijke en civiele procedures te hebben aangespannen tegen Cillessen. Ze verwijten hem dat hij zijn gezin heeft verlaten en niets heeft betaald voor zijn dochter. Met het bezoek van Morán en Cayetana aan Nijmegen is het de vraag of de relatie nog steeds zo vijandig is.

