Koeman FaceTimede met potentiële Oranje-doelman: ‘Als je komend seizoen goed keept…’

heeft een rentree in het Nederlands elftal nog niet volledig uit het hoofd gezet. De doelman, die vorig seizoen terugkeerde naar NEC om zich in de kijker te spelen bij Oranje, kende een lastig jaar en kijkt daar samen met De Gelderlander op terug.

In seizoen 2022/23 ging Cillessen een aantal keer blunderend in de fout. Met name de fouten tegen sc Heerenveen sprongen in het oog. “Ik had te laat in de gaten dat ik echt last had van privéproblemen. Ik dacht dat ik die wel alleen kon handelen en wilde het er eigenlijk met niemand over hebben. Na de wedstrijd tegen Heerenveen besefte ik pas dat ik hulp nodig had”, onthult een openharige Cillessen.

Artikel gaat verder onder video

De ervaren doelman was zijn emoties op een gegeven moment niet meer de baas. “Ik merkte dat het privéverhaal een enorme nasleep had, waardoor ik op het veld niet optimaal kon presteren”, is de NEC-keeper eerlijk. Dit seizoen lijkt Cillessen op te krabbelen en beter in vorm te komen. Momenteel bereidt de goalie zich op het trainingskamp in Mijas voor op de tweede seizoenshelft.

Oranje-keeper op het EK?

Die tweede seizoenshelft kan wel eens heel belangrijk gaan worden voor de oud-keeper van onder meer Valencia, FC Barcelona en Ajax. Het EK staat voor de deur en het is nog geen uitgemaakte zaak welke keeper het doel gaat verdedigen namens Oranje.

“Ik wil dolgraag naar het EK, maar ik ben ook realistisch. Ik haal momenteel niet het niveau dat gewenst is voor Oranje. Punt. Als ik weer de oude Jasper ben, is dat hopelijk goed genoeg om mee te mogen naar Duitsland”, aldus Cillessen. “Ik heb afgelopen zomer met de bondscoach gefacetimed. Hij zei: ‘ga lekker op vakantie en je kop leegmaken. Als je komend seizoen goed keept, weten we wat we aan je hebben’. We zien het wel of ik er straks bij zit.”