Anwar El Ghazi trommelt Nederlandse voetballegendes op voor benefietwedstrijd

heeft een flink sterrenensamble weten te verzamelen voor de benefietwedstrijd die hij organiseert om geld op te brengen voor de slachtoffers in Gaza. Op 1 juni verschijnt de oud-Ajacied in Londen aan de aftrap van een charitymatch die hij samen met Nujum Sports organiseert. Onder andere Robin van Persie, Donny van de Beek, Boy Waterman en Ibrahim Afellay.

El Ghazi organiseert de wedstrijd samen met Nujum Sports, wat een organisatie is die zich inzet voor het mentale welzijn van islamitische sporters. Het team van de organisatie speelt tegen het team van de 28-jarige buitenspeler. Over een stadion in Londen is nog niks bekend, maar de line-up is al wel uit de doeken gedaan. Voor Nujum spelen meer internationale helden zoals Bacary Sagna en Halil Dervisoglou. Aan de kant van El Ghazi staan, voor de meeste voetbalvolgers, veel bekende namen.

CEO van Nujum Sports, Ebadur Rahman, is blij met het evenement in Londen, zo vertelt hij op de website. “Alle kinderen moeten worden beschermd en verzorgd, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond, etniciteit of geloof. Onze zorgplicht gaat verder dan grenzen en we moeten nu in actie komen om ervoor te zorgen dat onze reactie oprecht, impactvol en urgent is. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Anwar El Ghazi voor zijn inzet voor dit initiatief en voor zijn moed om zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid en op te komen voor alle Palestijnse kinderen.”

El Ghazi XI Squad: Boy Waterman, Jeremiah St. Juste, Jean-Paul Boëtius, Khalid Boulahrouz, Jaïro Riedewald, Adama Traoré, Anwar El Ghazi, Hamza Choudary, Abdoulaye Doucoure, Donny van de Beek, Robin van Persie, Mounir El Ouazizi, Kortney Hause, Ibrahim Afellay, Ricardo Kishna, Björn Engels.

