Geen Zirkzee of Summerville: L'Équipe wijst op andere opvallende afwezige in Oranje-selectie

Dat Ronald Koeman in zijn voorlopige selectie voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland geen plek heeft ingeruimd voor en maakt nogal wat tongen los. Over hoor je daarentegen een stuk minder. De voormalig doelman van FC Groningen en AZ maakt dit seizoen een sterke indruk bij Stade Brest, waarmee hij zich heeft gekwalificeerd voor de Champions League, maar gaat niet mee naar het EK.

Bizot hoeft zich zelfs helemaal niet te melden bij Oranje. Koeman heeft gekozen voor de doelmannen Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow en Nick Olij. Bizot ziet een sterk seizoen dus niet bekroond worden met een uitverkiezing voor het EK in Duitsland. De sluitpost mocht zich in maart nog wel melden in Zeist voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland, maar kwam niet in actie. Koeman gaf tegen Schotland de voorkeur aan Flekken en in Duitsland verscheen Verbruggen onder de lat.

Het aantal interlands van Bizot in het shirt van het Nederlands elftal blijft zodoende voorlopig staan op één. Hij kreeg toen van Frank de Boer een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1). Voor Bizot zal zijn absentie in de voorlopige EK-selectie toch een lichte teleurstelling zijn. Hij behoorde dit seizoen immers tot de sterkhouders bij Stade Brest en de beste keepers op de Franse velden. In 31 competitieduels hoefde hij slechts 34 keer te vissen. Bovendien hield hij twaalf keer zijn doel schoon.

Waar in Nederland dus vooral verbazing bestaat over het uitblijven van een uitnodiging voor Zirkzee en Summerville, vindt L’Équipe de absentie van Bizot in de voorlopige EK-selectie wel degelijk het benoemen waard. De Franse sportkrant bespreekt op de site de selectie van Oranje, een van de opponenten van Frankrijk in de groepsfase van het EK, en ziet dat ‘essentiële spelers’ zoals Memphis Depay, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Xavi Simons van de partij zijn. “Aan de andere kant werd Marco Bizot, de doelman van Brest die zich verrassend genoeg kwalificeerde voor de Champions League, niet geselecteerd”, zo klinkt het.

Stade Brest en Bizot vinden zich in de Ligue 1 momenteel terug op de vierde plaats. Die geeft na 34 wedstrijden recht op een ticket voor de voorronde van de Champions League. Met nog één wedstrijd te gaan hebben Stade Brest en Bizot echter nog kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Ze staan in punten gelijk met LOSC Lille, dat een iets beter doelsaldo heeft (+18 om +16). LOSC Lille sluit de competitie zondag af met een thuiswedstrijd tegen OGC Nice, de werkgever van Ajax-target Francesco Farioli. Stade Brest gaat op bezoek bij Toulouse.

Bizot hoeft voor een plek in de EK-selectie in elk geval niet meer zijn stinkende best te doen. Koeman zal een keuze maken uit Verbruggen, Flekken, Bijlow en Olij. De bondscoach heeft dertig spelers geselecteerd voor de voorlopige selectie. De definitieve selectie mag uit maximaal 26 spelers bestaan, dus er zullen nog minstens vier namen afvallen. De verwachting is dat in elk geval één doelman afvalt.