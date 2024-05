Feyenoord wil zaken doen en zoon van voormalig topschutter vastleggen

Feyenoord wil Matthew Amoah junior, zoon van voormalig voetballer Matthew Amoah, een eerste profcontact aanbieden. Dat weet FCUpdate.nl-journalist Mounir Boualin. Amoah jr. speelt sinds de zomer van 2022 voor de Feyenoord Academy.

Amoah jr. blaast in september zestien kaarsjes uit en kan vanaf dat moment zijn handtekening zetten onder een profcontract. Feyenoord hoopt hem dus vast te leggen. Amoah jr. kwam in de zomer van 2022 over uit Ghana en laat een goede indruk achter in Rotterdam-Zuid. Hij komt dit seizoen uit voor de Onder 16. Amoah jr. werd in april nog verkozen tot Academy Speler van de Maand.

De vijftienjarige aanvaller is de zoon van Matthew Amoah, die in 1998 verhuisde van Ghana naar Nederland en hier zou uitkomen voor onder meer Vitesse, Fortuna Sittard, NAC Breda en sc Heerenveen. Amoah maakte vooral furore in Arnhem en Breda. Voor Vitesse scoorde hij 68 keer in 131 wedstrijden, namens NAC was hij in 131 duels 57 keer trefzeker.

