Ajax krijgt open sollicitatie: 'Ik zou het zelf zeker zien zitten, waarom niet?'

zou in het volgende seizoen graag uitkomen voor Ajax, zo heeft de clubloze aanvaller laten weten in gesprek met Ajax Showtime. De vleugelspeler blikte in gesprek met het medium vooruit op Ajax tegen Aston Villa, want bij alle twee de clubs is hij actief geweest. Tegelijkertijd kwam een terugkeer naar Amsterdam nog even ter sprake.

"Je weet het nooit, wie weet", begint El Ghazi. "Ik heb aangegeven dat ik heel graag bij Ajax wil spelen. Eventueel volgend seizoen een jaartje, waarom niet? Zeker voor de fase waarin de club nu zit. Dus ja, wie weet? Ik zou het zelf zeker zien zitten", geeft de clubloze aanvaller aan, die mede door zijn ervaring denkt een versterking te kunnen zijn voor de nummer vijf van de Eredivisie.

Volgens verschillende media had El Ghazi in de winterstop ook al interesse had ik een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA en zelfs gratis voor de Amsterdammers zou willen spelen, maar dat is volgens de oud-PSV'er klinkklare onzin: "Ik kan niet eens spelen tot 1 juli", zegt El Ghazi, die tot die tijd niet in actie mag komen wegens een lopende rechtszaak tegen zijn oud-club FSV Mainz 05.

De 28-jarige voetballer kijkt momenteel met pijn in het hart naar de prestaties van Ajax in de Eredivisie: "Dit is wel een hele erg down waarin Ajax zit. Dat is pijnlijk om te zien. Ik denk dat het probleem ligt bij spelers die ingekocht zijn zonder dat er gekeken is of het Ajax-spelers zijn of dat zij passen binnen een bepaalde manier van spelen", uit El Ghazi openlijk zijn kritiek op de werkwijze van voormalig technisch directeur Sven Mislintat.