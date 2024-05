Finale heel ver weg voor Aston Villa na zeer pijnlijke avond tegen Olympiakos

Aston Villa bungelt aan de rand van uitschakeling in de UEFA Conference League. De Britten, in de achtste finales nog te sterk voor Ajax, verloren donderdagavond op eigen veld van Olympiakos: 2-4. Ayoub El Kaabi was de gevierde man bij de Grieken. Hij maakte drie van de vier treffers.

De eerste ontmoeting tussen Aston Villa en Olympiakos in de halve finales van de UEFA Conference League werd ongetwijfeld met een schuin oog op de voet gevolgd door Ajax-supporters. De ploeg uit Birmingham kan de Amsterdammers immers helpen aan rechtstreekse plaatsing voor de Europa League (zie Instagram-post hieronder). Aston Villa moet volgende week echter flink aan de bak om een startbewijs voor de eindstrijd te bemachtigen. De formatie van coach Unai Emery is in de Premier League weliswaar hard op weg zich rechtstreeks te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar had donderdag de handen vol aan Olympiakos.

Wat heet: de bezoekers uit Griekenland openden al na zestien minuten de score. Het doelpunt van Ayoub El Kaabi - die de bal overtuigend tegen het net schoot - werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR wees de scheidsrechter alsnog naar de middenstip. El Kaabi ontpopte zich tot een ware plaag voor de verdediging van Aston Villa. De Marokkaanse spits verdubbelde nog geen kwartier later de score: 0-2. Flinke problemen dus voor de thuisploeg, die in de slotfase van de eerste helft recht had op een strafschop maar die niet kreeg. Aston Villa liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam nog voor het rustsignaal terug tot 1-2. Wie anders dan Ollie Watkings maakte de aansluitingstreffer.

Het doelpunt van Watkins gaf Aston Villa nieuwe energie. In de tweede helft was het dan ook al snel voor een tweede keer raak. Moussa Diaby verzorgde de gelijkmaker en een completering van de comeback hing in de lucht. Maar Olympiakos is in eigen land nog in de race voor de titel en rekende onlangs nog af met Fenerbahçe. De Grieken zijn een taaie ploeg en dat bewezen ze ook op Villa Park. Vier minuten na de gelijkmaker was het wéér El Kaabi die toesloeg, ditmaal vanaf elf meter na een handsbal. Olympiakos kwam voor de tweede keer op voorsprong en was er alles aan gelegen die vast te houden. Dat lukte. Wat heet: de meegereisde Grieken mochten in het uitvak zelfs nog voor een vierde keer juichen nadat een inzet van Santiago Hezze via een tegenstander tegen het net belandde: 2-4. Aston Villa kreeg vanaf elf meter nog wel dé kans om de marge terug te brengen tot één, maar de poging van Douglas Luiz ging via de paal naast.

Fiorentina - Club Brugge (2-2)

Ook de andere heenwedstrijd in de halve finales van de Conference League bracht spektakel. Fiorentina opende al na vijf minuten de score tegen Club Brugge: Riccardo Sottil schoot de thuisploeg, die vorig jaar nog de finale haalde maar verloor van West Ham United, heerlijk op voorsprong. Club Brugge verkeert echter in topvorm en bewees ook in Florence uitstekend te kunnen voetballen. Dat resulteerde in een snelle gelijkmaker. Igor Thiago zag in eerste instantie een goede kans nog gekeerd worden, maar in de nastoot belandde de bal op een Fiorentina-arm en na ingrijpen van de VAR wees de leidsman naar de stip: Hans Vanaken faalde niet en bracht de stand weer in evenwicht.

Andrea Belotti zorgde een kleine tien minuten voor de rust voor een hernieuwde Italiaanse voorsprong, maar de bezoekers knokten zich in de tweede helft andermaal terug. Ditmaal sloeg Thiago wél toe. Twee minuten daarvoor moest Raphael Onyedika van Club Brugge nog met tweemaal geel en dus rood naar de kant. Fiorentina drong in de slotfase nog wel aan, maar een winnende leek er niet meer te komen. Tótdat M’Bala Nzola in de blessuretijd toch nog een gaatje wist te vinden in de Brugse defensie. Nzola raakte eerst de paal, maar schoot in de herkansing beheerst binnen: 3-2.